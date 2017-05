Non solo Lapadula.



Da tempo sulle tracce dell'attaccante del Milan, Genoa e Sampdoria potrebbero scontrarsi nel prossimo mercato estivo anche per un altro centravanti: il colombiano Duvan Zapata.



Di proprietà del Napoli ma da due anni in prestito all'Udinese, il possente attaccante sudamericano ha recentemente chiuso il campo ad una sua permanenza ulteriore in Friuli. In un'intervista rilasciata all'emittente del suo paese TelePacifico, Zapata ha infatti definito le prossime tre partite con l'Udinese le sue ultime con la maglia bianconera.



Dopo 24 mesi il 26enne di Calì tornerà dunque a Napoli ma lo farà soltanto momentaneamente. Difficile per lui trovare uno spazio da titolare nell'undici di Sarri più probabile quindi un nuovo prestito oppure una cessione definitiva, magari ancora in Italia. Del resto i pretendenti non gli mancano a cominciare proprio da Genoa e Sampdoria, entrambe alla ricerca di nuovi attaccanti viste le possibili partenze di diversi giocatori offensivi tra quelli che attualmente compongono le rose rossoblucerchiate.