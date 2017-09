Steward sul piede di guerra al Ferraris di Genova.



Il personale di servizio dello stadio del capoluogo ligure minaccia seriamente di incrociare le braccia in vista dei prossimi impegni casalinghi di Genoa e Sampdoria per protestare contro i ritardi nel pagamento degli stipendi: "In tredici mesi di lavoro allo stadio Ferraris - ha raccontato ieri sera uno steward alle telecamere di Telenord - abbiamo percepito il pagamento di una sola mensilità. Inps e la società da cui dipendiamo, 4anyjob, si rimbalzano le responsabilità, ma siamo pronti ad uno sciopero a sorpresa in una delle prossime partite di Genoa e Sampdoria se la situazione non si sblocca”.



Non è la prima volta che coloro che garantiscono il servizio di vigilanza all'interno dell'impianto di Marassi minacciano di astenersi dal lavoro. Già più volte in passato, infatti, gli steward genovesi sono stati ad un passo dallo sciopero, poi sempre scongiurato.



Tra le eventuali partite a rischio, questa volta, c'è anche il derby della Lanterna, in programma il prossimo 4 novembre.