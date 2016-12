Sarebbe sempre più Filip Djordjevic il profilo ideale identificato dai dirigenti del Genoa per sostituire Leonardo Pavoletti.



Lo scoglio più grande per arrivare al centravanti serbo è però l'altissima valutazione che ne dà il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Forte dei numerosi interessi di mercato suscitati dal giocatore, il patron laziale infatti non sembra molto intenzionato ad abbassare la sua richiesta di 15 milioni di euro. Djordjevic inoltre percepisce uno stipendio molto alto per gli standard genoani, 1,5 milioni all'anno, cifra che Preziosi potrebbe garantirgli solo con l'aiuto della società capitolina.



Dalle parti di Formello, tuttavia, negli ultimi giorni si sta facendo largo un'idea che favorirebbe il trasferimento in rossoblu del centravanti serbo. Recentemente Lotito ha dichiarato pubblicamente il proprio interesse per Giovanni Simeone, pezzo pregiato della rosa del Grifone. In cambio di un'eventuale opzione per il prossimo giugno sul Cholito, il numero 1 laziale verrebbe incontro alle esigenze del Genoa, partecipando a pagare parte dell'ingaggio di Djordjevic ed abbassando le richieste sul costo del suo cartellino.