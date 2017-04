L'unica certezza è che l'avventura di Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa è già arrivata al capolinea. Sei partite, tanto ha resistito il tecnico ravennate alla guida del Grifone. Subentrato a Ivan Juric lo scorso 20 febbraio, all'indomani del tracollo di Pescara, Mandorlini non è riuscito a dare quella scossa che pure sembrava essersi intravista nelle prime due gare, contro Bologna ed Empoli, quando, seppur in extremis, erano arrivati 4 punti pesanti come il piombo.



Dopo la vittoria al Castellani, però, la squadra non solo ha sempre perso, con l'aggravante di averlo fatto nel derby e con l'Atalanta dell'ex Gasperini, ma non ha nemmeno più trovato la via della rete. Davvero troppo poco. E così dopo un giorno di riflessione, preso più che altro per guardarsi attorno, Enrico Preziosi entro sera comunicherà ufficialmente il secondo esonero di questa tribolata stagione rossoblu.



Il vero dilemma è capire chi subentrerà a Mandorlini. Il cerchio delle alternative è ristretto a solo due nomi: quelli di Ivan Juric e Christian Stellini. In ogni caso una soluzione interna e temporanea. Il sostituto dell'ex tecnico di Verona e Bologna avrà infatti il ruolo di traghettare la squadra fino a fine campionato. Poi da giugno ci si orienterà verso altri profili.



L'intenzione di Preziosi sarebbe quella di affidare la prima squadra a Stellini, che sta facendo buone cose con la Primavera. L'unica remora è quella di bruciare un allenatore promettente, nel quale la società crede molto, catapultandolo in uno spogliatoio lacerato e privo di stimoli. Ecco perché il presidente rossoblu starebbe allora meditando di riaffidare l'incarico a Juric, anche se il croato non sembra molto favorevole a tornare sul luogo del delitto dopo essersi lasciato a male parole con gran parte dell'ambiente.



In ogni caso, entro sera, avremo il nome del nuovo allenatore del Genoa.