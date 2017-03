In principio doveva essere Enrico Nicolini. Ma il rifiuto di quest'ultimo, o la mancata richiesta da parte di Mandorlini, a seconda dei punti di vista, ha costretto il nuovo tecnico del Genoa a cercarsi un nuovo vice.



La scelta dell'ex guida del Verona è così caduta su Alberto Maresi, 49enne di Forlì con in passato un'esperienza da primo allenatore sulla panchina del Carpi in Serie D.



Come spiega oggi Repubblica, quello tra Mandorlini e Maresi è un sodalizio inedito. Pur essendo conterranei, entrambi hanno infatti origini romagnole, i due tecnici non avevano ancora avuto modo di lavorare assieme.



La carriera in panchina di Maresi, aldilà della parentesi con il Carpi, si è sempre sviluppata nel ruolo di allenatore in seconda. La sua prima esperienza da vice risale alla stagione 2010/11 quando viene contattato da Alessandro Calori per aiutarlo alla guida del Portogruaro in C1. In seguito i due fanno percorsi comuni prima al Padova, poi al Brescia (in due occasioni) ed infine al Novara.



Maresi ha alle spalle anche una discreta carriera da calciatore, sviluppatasi quasi interamente in Emilia-Romagna. Soprannominato Maraja, il forlivese giocò come centrocampista, tra le altre, per Sassuolo, San Marino e Carpi, collezionando quasi 500 presenze tra Serie C e Serie D.