La vittoria conquistata ieri pomeriggio dal Crotone ad Udine non impedirà al Genoa di conquistare la matematica salvezza già questa sera.



Battendo al Ferraris il Verona infatti gli uomini di Ballardini si porterebbero 12 punti sopra il terzo ultimo posto attualmente occupato dalla Spal. Con ancora quattro gare da giocare e nonostante il bilancio negativo negli scontri diretti con i ferraresi, al Grifone basterebbero i tre punti di questa sera per avere l'aritmetica certezza di disputare anche il prossimo campionato nella massima categoria, dal momento che una tra Crotone e Chievo virgola che tra due settimane avranno lo scontro diretto, non potrebbe più superare i rossoblù.



Un motivo in più per il Grifone per scendere campo per vincere, tanto che Ballardini compatibilmente con le diverse assenze per cui deve far fronte in questo momento si affiderà al suo undici migliore per cercare di superare la resistenza degli scaligeri, peraltro implicati nella accesissima lotta salvezza.



In difesa , con Izzo e Spolli ancora indisponibili, il pacchetto dovrebbe essere lo stesso visto mercoledì sera all'Olimpico, ossia quello composto da destra a sinistra da El Yamiq, Rossettini e Zukanovic. Biraschi pur avendo recuperato dall'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime due gare difficilmente partirà titolare.



Qualche dubbio in più a centrocampo dove Laxalt e Lazovic dovrebbero ritrovare un posto dal primo minuto sulle rispettive fasce di competenza, mentre in mezzo un turno di stop potrebbe essere concesso a Hiljemark il cui posto potrebbe essere rilevato da Cofie, con Bertolacci e uno tra Rigoni e Bessa a completare il reparto.



Il peso dell'attacco dovrebbe infine essere affidato al duo composto da Lapadula e Medeiros, con Pepito Rossi pronto a subentrare nella ripresa.