C'è anche Simone Zaza nell'elenco del Genoa per sostituire Leonardo Pavoletti.



Il rumor di mercato uscito nei giorni scorsi non è ancora stato smentito. Anzi con il passare delle ore arrivano semmai conferme circa l'interesse dei rossoblu verso l'attaccante lucano, in uscita dal West Ham.



Ieri, per esempio, lo stesso padre-procuratore confermando il ritorno in Italia del ragazzo ha ammesso la disponibilità del figlio a trasferirsi al Grifone. Ma sul 25enne di Policoro, il cui cartellino appartiene alla Juventus, si sono mosse anche altre squadre di Serie A, tra cui Fiorentina e Milan.



Se l'ipotesi rossonera appare di difficile realizzazione, appare infatti improbabile che la Juve decida di fare un favore agli storici rivali, quella viola è condizionata dalla partenza di Nikola Kalinic, richiesto in Cina a suon di milioni. Viceversa il Genoa sarebbe una destinazione gradita al giocatore ed ai dirigenti bianconeri, anche alla luce della recente operazione Rincon. Inoltre i rossoblu, dopo aver salutato Pavoletti, avrebbero già il posto libero in rosa per assicurare a Zaza quel ruolo da titolare, al fianco di Simeone, che va cercando.



Il vero nodo però è rappresentato dalla questione economica. Se per quanto riguarda l'ingaggio la Juventus potrebbe anche venire incontro al Genoa, pagando buona parte dello stipendio di Zaza, sulla formula della cessione la Vecchia Signora non pare intenzionata a seguire una strada diversa dal prestito oneroso. Resta ancora da capire l'entità di questo prestito.