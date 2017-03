La Lega Serie A ha diramato questo pomeriggio gli orari di anticipi e posticipi delle partite comprese tra l'11^ e la 14^ giornata del girone di ritorno.



Sarà solo una la gara di campionato che ad aprile il Genoa non giocherà nel consueto orario domenicale delle 15.



La sfida in questione è quella del 23 aprile, quando il Grifone sarà impegnato nel posticipo domenicale delle 20.45 allo Juventus Stadium contro i Campioni d'Italia.



Negli altri turni di aprile il Genoa giocherà sempre alle domenica alle 15, affrontando Atalanta e Lazio in casa ed Udinese in trasferta.