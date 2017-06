Ormai in procinto di lasciare il Genoa, dopo due anni in chiaroscuro, Goran Pandev si congeda dal Grifone dando un prezioso consiglio per gli acquisti alla dirigenza rossoblù.



Il trequartista macedone avrebbe infatti proposto ad Ivan Juric di investire sul connazionale Stefan Ristovski, difensore classe 1992 titolare della Nazionale slava ed autore domenica sera della rete che ha dimezzato lo svantaggio nella sfida contro la Spagna.



Ristovski è di proprietà dello Spezia dal 2015, anche se con gli aquilotti non è mai sceso in campo, venendo subito girato in prestito in Croazia al Rjieka, altra società di proprietà del presidente ligure Gabriele Volpi.



Giunto in Italia non ancora maggiorenne, pescato in patria dal Parma, Ristovski prima di approdare in Istria ha giocato anche per Crotone, Frosinone, Bari e Latina.