Sette giorni dopo il salvatore della patria rossoblu è ancora lui.

Con una magia, quasi in fotocopia rispetto a quella mostrata contro il Bologna, Olivier Ntcham ha permesso ieri al Genoa di tornare al successo dopo quasi tre mesi di vacche magre.



Una gioia particolare per un ragazzo il cui campionato sembrava aver preso una china inesorabile un paio di mesi fa: "Sono veramente contento - ha affermato il francese a fine gara ai microfoni di Radio Nostalgia - più che per me però sono felice per i tre punti conquistati dalla squadra. Dobbiamo continuare così per il resto della stagione"



Ora che con quattro punti in due partite ha risollevato il morale e la classifica di un Grifone in crisi di risultati ed identità, l'ex Manchester City potrebbe anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Invece, al contrario di quanto fatto spesso fuori dal campo, questa volta decide di mantenere una profilo basso, non risparmiando elogi ai compagni: "Voglio ringraziare tutta la squadra - ha proseguito Ntcham - perchè loro mi aiutano molto in settimana durante gli allenamenti. IL resto non mi interessa. Ora dobbiamo solo cercare di vincere tutte le prossime partite".



Poche parole ma molto chiare per il numero 10 rossoblu, che ora si candida ad una maglia da titolare in occasione del derby di sabato sera. Ipotesi non facilissima da realizzarsi, visto che con l'avvento di Mandorlini il Genoa sembra aver trovato un ormai definitivo assetto tattico, nel quale lui rientra solo come sostituto. L'importante, per Ntcham, è però la squadra. Almeno a suo dire: "Il derby è la partita più importante della stagione. Abbiamo una settimana per prepararlo. Facciamolo al meglio".