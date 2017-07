Questione di ore e potrebbe essere finalmente ufficializzato il primo acquisto del Genoa per la stagione 2017-18.



Si tratta di Andrey Galabinov che, secondo quanto riferisce il blog buoncalcioatutti.it, in mattinata dovrebbe sostenere le visite mediche di rito per conto delle società rossoblu.



Centravanti bulgaro, svincolatosi venerdì scorso dal Novara, il 28enne di Sofia arriva in Liguria con il ruolo di attaccante di scorta, prendendo di fatto il posto in rosa del partente Pinilla, destinato a tornare in Cile. Il suo acquisto pertanto non pregiudica quello di un altro centravanti, nè anticipa la partenza di Giovanni Simeone.



Giunto in Italia ancora minorenne, al seguito del papà allenatore di pallavolo, Galabinov è la classica prima punta rocciosa, molto forte fisicamente, anche in virtù del suo metro e 90 di altezza. Prima di approdare al Novara, dove nelle ultime tre stagioni in Serie B ha segnato 26 reti e fornito 15 assist, è transitato anche da Lumezzane, Avellino, Livorno, Gubbio, Bassano e Sorrento. Non ha ancora debuttato in A ma può vantare sei presenze e due reti con la nazionale bulgara.