A poco più di 4 mesi dalla riapertura del mercato estivo, il Genoa sembra aver già messo a segno il primo colpo in vista della nuova stagione. Secondo quanto riferisce questa mattina Il Secolo XIX, il club rossoblù avrebbe raggiunto l'accordo con la formazione argentina del Belgrano per portare in Italia il promettente difensore ventenne Cristian Romero.



La trattativa, in essere da diverse settimane, sarebbe ormai virtualmente conclusa tanto che nei prossimi giorni il ragazzo potrebbe sbarcare in Italia per sottoporsi alle visite mediche. Se tutto andrà per il meglio, Romero firmerà un contratto quinquennale divenendo un nuovo giocatore del Grifone a partire dalla prossima estate. Al suo club andranno 1,6 milioni di euro più alcuni bonus legati a prestazioni e presenze future del giovane argentino.