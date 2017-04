Come anticipato da noi di calciomercato.com qualche settimana fa,sembra essere ormaiIl centravanti uruguaiano della Ternana è infatti in scadenza di contratto con il club umbro e dal primo luglio sarà svincolato. Muovendosi con ampio anticipo rispetto alla concorrenza, il Grifone, stando a quanto riferisce oggi Repubblica, avrebbe già trovato l'accordo con il suo procuratore, Daniel Delgado.Il contatto decisivo tra il club rossoblu e l'entourage del possente attaccante sarebbe avvenuto lo scorso lunedì di Pasqua, quando Fabrizio Preziosi approfittò della trasferta della Ternana in casa dell'Entella per chiudere l'accordo.Arrivato in Italia giovanissimo, Avenatti fu pagato 4 milioni dal club rossoverde, diventando il giocatore più costoso nella storia della società umbra. Dopo un paio di stagioni d'ambientamento, la punta sudamericana è letteralmente esplosa nelle ultime due annate,, classico fantasista dai piedi buoni.Una coppia uruguagia che riporta alla mente il trio di Montevideo di fine anni '80 formato da Aguilera, Perdomo e Ruben Paz.