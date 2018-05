Il toto-nomi per individuare il sostituto di Mattia Perin fra i pali del Genoa è ufficialmente partito.



Spesso accostato ad altre piazze in passato, mai come in questo momento il 25enne di Latina appare ad un passo dal salutare a fine stagione il club che l'ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Una condizione che spinge inevitabilmente il Grifone a guardarsi attorno alla ricerca di un degno sostituto.



Se il profilo del romanista Lukasz Skorupski appare quello più probabile per raccogliere l'eredità di Perin, gli uomini mercato rossoblù non tralasciano altre piste alternative. Tra queste l'ultima è quella che porta a Emil Audero, 21enne italo-indonesiano in forza al Venezia ma di proprietà della Juventus.



L'ottima stagione disputata in laguna, la prima da titolare in prima squadra dopo gli anni trascorsi a difendere le varie selezioni giovanili bianconere, oltre a schiudergli le porte della nazionale Under 21 hanno attirato su di lui le attenzione di molti club di Serie A. La Juve dal canto suo, già cautelatasi per il dopo-Buffon con la promozione di Wojciech Szczesny, vedrebbe di buon occhio la possibilità di far crescere ulteriormente il ragazzo in un club della massima categoria, a patto di continuare a mantenerne il controllo sul cartellino. Ed è proprio su questo punto che il Genoa potrebbe insistere, proponendo ai dirigenti della Vecchia Signora un prestito oneroso che permetta il riacquisto futuro alla Juventus.