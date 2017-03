Pare proprio che a giugno le strade del Genoa e di Giovanni Simeone siano destinati a dividersi.



Le voci sempre più insistenti di club interessati al giovane centravanti argentino si moltiplicano settimana dopo settimana, nonostante il ragazzo sia in astinenza da gol da quasi due mesi.



La perenne situazione debitoria in cui versano le casse rossoblu, costringerà il presidente Preziosi a privarsi la prossima estate anche della sua ultima scoperta, continuando su quella falsa riga di partenze eccellenti che da sempre contraddistingue la sua avventura alla guida del club più antico d'Italia.



Tra le squadre interessate al Cholito le più attive, al momento, sembrano essere Lazio e Milan, con i capitolini in pole position. Lo scorso gennaio Preziosi rifiutò un'offerta di oltre 20 milioni proveniente dalla Spagna, ma il recente calo di prestazioni dell'attaccante ne ha inevitabilmente abbattuto anche il costo del cartellino.



Secondo l'edicola genovese di Repubblica, la dirigenza rossoblu potrebbe quindi adesso accontentarsi di 15 milioni. Uno sconto sensibile rispetto a quanto preteso solo due mesi fa. Ma un affare che, qualora andasse in porto su queste cifre, permettere comunque a Preziosi di realizzare l'ennesima clamorosa plusvalenza milionaria.



Simeone fu infatti acquistato la scorsa estate dal River Plate per poco più di 5 milioni, pagati in due rate.