L'interesse di mercato del Napoli nei confronti del portiere del Genoa Mattia Perin è ormai assodato.



La sfida di domenica sera al San Paolo tra azzurri e rossoblù potrebbe a tal proposito essere un'interessante occasione per le due dirigenze per imbastire le prime trame di una trattativa che è ancora allo stato embrionale. Prima di lasciar partire il proprio capitano, tuttavia, il Grifone farà il possibile per ottenere il prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2019. Se ciò non avvenisse il rischio per la società di Enrico Preziosi sarebbe quello di vedere il valore del cartellino di Perin sensibilmente svalutato. Addirittura, secondo quanto ipotizza questa mattina la Repubblica, il prezzo d'acquisto dell'estremo difensore pontino potrebbe non superare i 15 milioni di euro, quasi la metà del suo reale valore di mercato.



Le operazioni per il rinnovo del vincolo contrattuale tra il portiere ed il club rossoblù sono in stand-by ormai da qualche mese. Così come per qualsiasi altro tesserato, Ballardini compreso, la dirigenza del Grifone non ha infatti alcuna intenzione di intavolare trattative interne prima del raggiungimento della salvezza. E anche dopo la situazione non sarà comunque molto migliore per il Genoa. E' altamente probabile che l'agente di Perin, Alessandro Lucci, spinga per inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria non troppo alta che permetta ad un'eventuale acquirenti di non svenarsi.