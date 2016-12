A conti fatti potrebbero essere sette/otto le gare che Miguel Veloso dovrebbe saltare a causa dell'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra accusato domenica sera contro il Palermo.



L'esito della risonanza magnetica, eseguita ieri pomeriggio dal giocatore portoghese, parla di una lesione di secondo grado, senza specificare però i tempi di recupero.

Facile tuttavia prevedere come per il numero 44 rossoblu i giorni di lontananza dal campo possano aggirarsi attorno ai quaranta.



Se tutto procederà senza particolari intoppi, quindi, Veloso potrebbe rientrare in campo ad inizio febbraio, saltando dunque cinque giornate di campionato più l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio e l'eventuale quarto di finale della stessa competizione.



In Serie A il mediano di Coimbra non sarà disponibile nelle sfide contro il Torino di domani sera e in quelle di gennaio con Roma, Cagliari, Crotone e Fiorentina. Il suo rientro potrebbe avvenire il 5 febbraio a Marassi con il Sassuolo, oppure la settimana successiva a Napoli.



Una tegola in più per il Genoa, già a corto di centrocampista ed alle prese con la sempre più probabile partenza di Tomas Rincon.

Curiosamente Veloso, da tempo al centro di voci su un suo possibile trasferimento all'estero, salterebbe di fatto l'intera finestra di mercato. Coincidenza che inevitabilmente finirebbe per abbassarne le probabilità di lasciare Genova.