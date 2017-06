La nuova Fiorentina di Stefano Pioli guarda fisso in casa Genoa.



Il neoallenatore viola, presentato ufficialmente ieri, ha infatti rivelato alla propria dirigenza di voler come prime scelte per attacco e centrocampo i rossoblù Giovanni Simeone e Diego Laxalt.



Nei giorni scorsi Pantaleo Corvino avrebbe già contattato i vertici del Grifone arrivando ad offrire 15 milioni per aggiudicarsi il Cholito. Preziosi ha però respinto la proposta, giudicandola troppo lontana da quei 20 milioni che reputa essere la cifra minima per liberarsi del proprio centravanti.



A questo punto in casa viola si starebbe studiando una strategia che permetta di portare in riva all'Arno ambedue i sudamericani del Genoa, avanzando un'offerta di 23 milioni per entrambi, nella speranza di ottenere un piccolo sconto sull'acquisto collettivo.



Anche in questo caso, però, l'entità sembra ancora scarsa ma l'impressione è che con un piccolo sforzo aggiuntivo da parte della Fiorentina, Simeone e Laxalt potrebbe presto diventare i nuovi idoli del Franchi.