E' Diego Laxalt il giocatore potenzialmente più costoso presente nell'attuale rosa del Genoa.

Secondo la classifica stilata dal Cies, l'osservatorio internazionale su sport ed economia, l'uruguaiano ha un valore di mercato di 17 milioni di euro, cifra che lo proietta davanti a tutti i compagni di squadra.



L'ente svizzero ha inoltre stilato la classifica dei cento club europei con il più alto valore in rosa. In questa speciale graduatoria, dominata dal Manchester City e più in generale dalle formazioni inglesi, il Genoa figura al 64° posto, con un potenziale ricavo rispetto alla vendita dei propri calciatori di 91 milioni di euro. Meglio dei rossoblù, in Italia ben 14 club.