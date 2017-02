A fine agosto sembrava tutto fatto. Poi un capriccio proveniente dalla Russia mutò le certezze in dubbi.



Il mancato accordo tra lo Zenit San Pietroburgo e la Juventus impedì ad Axl Witsel di vestire il bianconero ma allo stesso tempo ebbe dirette conseguenze anche sull'ormai imminente trasferimento di Hernanes al Genoa.



Grifone, Profeta e Vecchia Signora ci rimasero male, ciascuno per motivi diversi seppur imputabili alla medesima causa. La consolazione generale stette tuttavia nella promessa di rivedersi dopo Natale per scambiarsi oltre agli auguri anche qualche firma. E così in effetti avvenne. Tra Santo Stefano e Capodanno rossoblu e bianconeri si ritrovarono attorno ad un tavolo per definire il passaggio a Torino di Tomas Rincon. Un'operazione che sembrava il preambolo naturale a quella rimandata qualche mese prima.



Con l'inizio ufficiale del calciomercato invernale l'arrivo in Liguria di Hernanes sembra solo questione di dettagli. Ma mentre i giorni passano la trattativa non fa registrare alcun progresso e i dubbi che l'affare possa non concretizzarsi aumentano. Hernanes temporeggia, rifiuta le offerte provenienti da Cina, Spagna, Turchia, Scozia, Brasile. Si pensa ad una soluzione dell'ultimo minuto ma a 24 ore dalla chiusura della finestra, quanto tutti tendono le orecchie in attesa di novità, a mettere una pietra sopra alla questione di pensa il diretto interessato: "Resto qui!".



Fine della storia. E fine dei sogni di Enrico Preziosi che non ha mai nascosto l'ammirazione per il regista carioca. Chi invece tutto sommato non sembra farsene un cruccio è Ivan Juric. Anche perché l'arrivo di Hernanes avrebbe comportato l'addio di qualche elemento rossoblu, probabilmente Miguel Veloso. Ipotesi vista come il fumo negli occhi da chi giusto un mese fa ha perso l'altro perno del proprio centrocampo.