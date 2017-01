“Contro la Fiorentina, domenica, saremo nella m...a”: la frase che Ivan Juric si lascia scappare nel post partita di Genoa-Crotone è emblematica dell'attuale situazione a centrocampo del Grifone.

EMERGENZA - Dopo la partenza di Rincon, volato nella Torino bianconera a fine anno, e l'infortunio di Veloso, che lo terrà lontano dai campi per almeno altre due o tre settimane, il reparto mediano dei rossoblu sembra vivere in costante emergenza. Una situazione al limite che neanche l'arrivo in prestito del laziale Cataldi sembra poter arginare. L'ammonizione rimediata ieri dall'under 21 azzurro gli costerà infatti la trasferta di domenica prossima al Franchi per squalifica. Come se non bastasse, anche una delle possibili alternative, Luca Rigoni, è uscito dal campo dolorante e difficilmente riuscirà a recuperare per la sfida contro i viola.

ALTERNATIVE - Ancora una volta Juric sarà quindi costretto a fare di necessità virtù, affidandosi all'incerto Cofie ed inventando qualcosa per trovare il suo compagno di reparto. Le possibilità, al momento, si chiamano Ntcham, rinnegato e poi ripescato da Juric, Edenilson, che però verrebbe adattato in un ruolo non suo, o Izzo, per il quale vale lo stesso discorso del brasiliano. A meno che nel frattempo la società non decida di intervenire ulteriormente sul mercato, completando il reparto con un altro innesto. Ipotesi certamente auspicabile che tuttavia sia Juric che Preziosi sembrano smentire.

MERCATO - Ieri a fine gara, ad esplicita domanda sul possibile arrivo di un altro volto nuovo in mediana, il presidente rossoblu ha risposto piccato: “Ma quale centrocampista? Il problema è che non sappiamo marcare. Abbiamo preso due gol assurdi”. Una dichiarazione che sa quasi di volontà di non voler più intervenire sul mercato. Opzione in parte approvata anche dal mister croato: “Inserire gente in certi ruoli non è semplice – ha dichiarato Juric in sala stampa - In attacco o in difesa si può fare ma a centrocampo è diverso. Anche Cataldi, che pure è italiano e sveglio, ha bisogno di tempo per inserirsi. Meglio non prendere nessuno piuttosto che accumulare gente”.

Eppure una riflessione negativa sulla prossima gara il tecnico dalmata se l'è lasciata scappare: “Contro la Fiorentina saremo nelle m...a”.