Piove sul bagnato in casa Genoa.Non bastassero i recentidi Gentiletti e Veloso, i cui esami diagnostici eseguiti ieri hanno stabilito un'assenza rispettivamente di almeno due e sei settimane, e la lungodegenza di Perin, il cui campionato può dirsi già concluso, ieri l'infermeria rossoblu si è affollata di un altro paziente.Nel corso della partitella svoltasi alla fine del primo allenamento settimanale,è statoal ginocchio destro, in maniera del tutto fortuita,La contusione ha costretto il difensore partenopeo ad abbandonare anzitempo il campo, ricevendo negli spogliatoi del Signorini le prime cure da parte dello staff medico genoano.L'infortunio subito da Izzo, assente per squalifica nell'ultima gara di campionato contro il Napoli, non sembra particolarmente grave e non dovrebbe impedirgli di scendere in campo domenica pomeriggio a Pescara contro i biancazzurri di Oddo. Tuttavia oggi e nei prossimi giorni le sue condizioni fisiche verranno tenute costantemente d'occhio dai sanitari rossoblu.