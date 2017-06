Potrebbe arrivare dall'Uruguay il nuovo mediano del Genoa.



Alcuni emissari del club ligure erano ieri presenti sugli spalti dell'Allianz Riviera di Nizza per assistere all'amichevole tra gli azzurri di Ventura e la celeste di Tabarez.



L'attenzione degli uomini-mercato rossoblù era concentrata tutta su Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 in forza al Penarol, autore per la verità di una prestazione piuttosto opaca.



Seguito da tempo dal Grifone, Nandez viene valutato circa quattro milioni dal club sudamericano che però nei giorni scorsi è stato avvicinato anche dalla Lazio e dal Valencia. La mossa preventiva del Genoa, tuttavia, che già a gennaio era stato ad un passo dal portarlo in Serie A per sostituire Tomas Rincon, potrebbe risultare decisiva per convincere il ragazzo a vestire la maglia del club più antico d'Italia