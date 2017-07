Finalmente sbloccatosi sul mercato, con gli arrivi ancora da ufficializzare ma ormai definiti di Galabinov e Zukanovic, il Genoa prova ora ad affondare il colpo per due dei rinforzi richiesti con più insistenza alla propria dirigenza da Ivan Juric.



L'allenatore croato non ha mai nascosto la sua intenzione di riportare a Pegli due vecchie conoscenze rossoblu che per diversi motivi faticano a trovare spazio nelle rispettive squadre attuali. Si tratta del milanista Andrea Bertolacci e dello juventino Rolando Mandragora.



Per entrambi l'approdo a Genova non rappresenterebbe soltanto un ritorno al passato, ma sarebbe anche una grande occasione di rilancio dopo due stagioni non troppo felici.



BERTOLACCI - Acquistato dal Milan nell'estate 2015 per oltre 25 milioni, il 26enne romano in rossonero non è mai riuscito a far vedere quanto di buono mostrata nei tre anni di Grifone. Tra problemi fisici ed incomprensioni tattiche la sua avventura rossonera si è fin qui rilevata un mezzo fallimento, complice anche un costo di ingaggio molto elevato che di certo non ha favorito l'obiettività di giudizio da parte della critica. Il Genoa sogna di vederlo nuovamente protagonista a Marassi e per questo sta chiedendo con insistenza al Diavolo di girarglielo in prestito, forte anche della volontà del giocatore che sotto la Lanterna tornerebbe volentieri, avendo oltretutto la certezza di un ruolo da titolare fisso.



MANDRAGORA - Diverso il discorso per il giovane mediano juventino. Reduce da un anno di inattività, a causa di un grave infortunio al piede destro rimediato ai tempi di Pescara in Serie B nella primavera 2016, il 20enne napoletano è tornato in campo solo lo scorso aprile, partecipando però da protagonista e da capitano al mondiale Under 20 con la nazionale azzurra.



Ieri i dirigenti del Genoa e quelli della Juve si sono incontrati in un faccia a faccia dall'esito decisamente positivo. Per il ritorno di Mandragora a Pegli manca di fatto solo la firma del giocatore.