L'incrocio tra Genoa e Fiorentina, in programma domenica pomeriggio a Marassi, sarà soprattutto la gara di Giovanni Simeone.



Arrivato in Italia grazie ai rossoblù, il giovane attaccante argentino è passato in estate ai viola dimostrando di meritare tutti i complimenti ricevuti nella sua prima stagione in Serie A: "A Genova è stata un'esperienza bellissima - ha raccontato al Secolo XIX - sono cresciuto tanto e non dimenticherò mai l'affetto che la città e la società hanno avuto nei miei confronti. E' stato un passaggio importantissimo, la mia prima esperienza fuori dall'Argentina. Ora sono felice per questa stagione, che pure è stata difficile, molto difficile sotto diversi aspetti".



Per il Cholito spostarsi da Genova a Firenze non è stato un grande trauma, poichè ha avuto modo di conoscere due tifoserie molto simili: "Sono entrambe piazze molto passionali. I tifosi di Fiorentina e Genoa sono molto caldi e danno un importante sostegno alle squadre. Ho avuto un buon rapporto con i tifosi del Genoa e altrettanto con i tifosi viola".



Ma aldilà dell'affetto che ancora nutre per i colori rossoblù, Simeone promette che domenica non si risparmierà: "Per la Fiorentina è una partita molto particolare. Siamo ancora in corsa per un posto in Europa, non molliamo. E se un mio gol ci aiutasse arebbe sicuramente importante. Esulterei? Lo vedrete..."