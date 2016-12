Si terranno lunedì mattina, e non oggi come inizialmente previsto, le visite mediche di Andrea Beghetto, ultimo colpo di mercato del Genoa. Il 22enne esterno, proveniente dalla Spal, si sottoporrà dunque ai controlli clinici proprio nel giorno in cui i ragazzi di Ivan Juric torneranno ad allenarsi dopo la lunga pausa per le festività natalizie. Se gli esami avranno esito positivo Beghetto si aggregherà subito ai nuovi compagni, raggiungendo anche l'altro nuovo acquisto rossoblu, Leonardo Morosini. Alla Spal andranno quasi 2 milioni di euro e il prestito di Davide Brivio.