Giulio Gallazzi non ha perso le speranze di mettere le mani sul pacchetto di maggioranza del Genoa.

Nonostante la brusca frenata subita a fine settembre dalla trattativa portata avanti con Enrico Preziosi, il manager bolognese appare ancora intenzionato a giocarsi le sue carte residue riaprendo l'operazione non appena sarà pronta la due diligence sui conti societari commissionata dalla stessa dirigenza rossoblu.



Nel frattempo Gallazzi smentisce la notizia apparsa qualche giorno fa di un suo possibile interesse per l'acquisizione dell'Hellas Verona: "Smentisco nella maniera più assoluta. Questa notizia si è sparsa a macchia d'olio ed ha avuto un grande seguito - ha detto il manager al quotidiano L'Arena - l'Hellas ha grande tradizione, ha vinto pure lo scudetto ma al momento non c'è nulla.Conosco Setti perchè tra Bologna, Carpi e Modena ci siamo visti in più occasioni. Con lui ho avuto modo di trattare alcune questioni di lavoro legate ad altre tipologie, non abbiamo mai trattato l'argomento calcio. Non escludo che un domani al di là delle solite frasi in velocità sul calcio, possiamo parlare della questione ma ad oggi mi creda non ho chiesto nulla a Setti e il club gialloblù non mi ha domandato nulla".



Prima di essere accostato alla società scaligera Gallazzi è stato indicato molto vicino anche ad un'entrata nella Fiorentina. Ipotesi pure in questo caso seccamente esclusa dal diretto interessato: "Smentisco in maniera categorica. Vi posso dire che mi hanno offerto la possibilità di entrare in almeno tre quattro club fra serie A e serie B. Il Verona e Setti non hanno mai fatto un passo verso di me in questo senso, anzi auguro all'Hellas di salvarsi".



Quindi l'unico interesse reale è quello per il Genoa? "A Genova le cose sono andate per le lunghe -ha rivelato Gallazzi - Abbiamo proposto a Preziosi un progetto e non abbiamo ancora avuto le risposte che cercavamo. Non è serio da parte mia e neppure agli occhi dei tifosi del Genoa o del Verona, buttarmi in un'altra operazione, ne ho abbastanza, per fortuna di lavoro, credetemi. Non cerco pubblicità e tutti sanno che ho degli investitori a cui interessa il calcio".