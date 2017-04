Dopo la pesante sconfitta incassata in casa della Juventus, l'unico rossoblu a presentarsi ai microfoni dei cronisti è stato Santiago Gentiletti: “Oggi c'era poco da fare - ha ammesso l'argentino a Radio Nostalgia - Sono una squadra fortissima, in gran forma e con giocatori straordinari che appena li lasci mezzo metro ti segnano subito un gol”.



Gentiletti respinge poi le accuse di chi punta il dito verso una difesa, quella rossoblu, davvero troppo perforabile: “Nel calcio si gioca, si attacca e si difende in undici. Se prendiamo tanti gol, la colpa non può essere di un unico reparto. Con la Juve non abbiamo secondo me giocato neanche malissimo ma appena abbiamo commesso un errore ci hanno punito e da lì in poi hanno saputo giocare in scioltezza”.



Adesso che la classifica si è fatta davvero molto corta, con l'Empoli ad un solo punto dai rossoblu e il Crotone distante solo sei lunghezze, il difensore argentino si proietta già alla prossima fondamentale gara: “Ora dobbiamo solo pensare al Chievo, è una partita troppo importante per noi. Non possiamo più sbagliare”.