Il difensore argentino del Genoa, Santiago Gentiletti ha dichiarato in vista della prossima trasferta di campionato a Palermo: "Il nostro è stato un campionato davvero strano. Abbiamo ottenuto vittorie straordinarie contro le big. Invece contro squadre più alla portata abbiamo faticato, non riuscendo ad avere continuità di rendimento. Credo che sul campo, al di là degli errori, avremmo meritato qualche punto in più. Ma il calcio è così. L’importante adesso è raggiungere l’obiettivo della salvezza e mettere fine ai pensieri. Non avevo mai vissuto una situazione del genere. Ma credo che quando ti ritrovi sul terreno di gioco, le dinamiche siano le stesse a prescindere che si giochi per le posizioni di vertice o per salvare la pelle. Si lotta per fare il meglio delle proprie possibilità. Quando hai un obiettivo, grande o piccolo che sia, le motivazioni ci sono sempre. A tre giornate dal termine abbiamo cinque punti di vantaggio e il favore degli scontri diretti. Vincere a Palermo equivarrebbe a mettere una ipoteca decisiva, ma è fondamentale soprattutto non perdere".