Non saràil sostituto aldi Lucas Ocampos.Con l'argentino sempre più vicino al Milan, il Grifone si sta guardando attorno alla ricerca di un sostituto. Tra i molti nomi nelle scorse ore era filtrato anche quello dell'esterno del Napoli, che alla corte di Sarri fatica a trovare spazio.Il Genoa avrebbe fatto un sondaggio per lui, approfittando dei buoni rapporti con la dirigenza partenopea per chiedere il giocatore in prestito fino a fine stagione. Ipotesi che il Napoli avrebbe anche preso in considerazione.A rifiutare la soluzione è stato però lo stesso calciatore che per bocca del proprio agente, Furio Valcareggi, ai microfoni di soccernews24.it ha esplicitamente negato la possibilità di un suo trasferimento sotto la Lanterna: “Il giocatore, dato che è ai titoli di coda col Napoli, vorrebbe chiedere la cessione, ma tutto dipenderà dalla volontà della società azzurra. La squadra, che attualmente è interessata al giocatore, sarebbe solamente la Roma, ma vanno anche seguite le piste che portano a Fiorentina e Torino. Vannoinvece,