Il fine settimana privo di impegni ufficiali non rallenta la preparazione del Genoa in vista dell'incontro del prossimo 2 aprile contro l'Atalanta. Anzi, oggi Mandorlini ed il suo staff hanno fatto eseguire ai propri ragazzi una seduta doppia, prima al mattina, con lavoro prevalentemente in palestra, e poi al pomeriggio, quando Burdisso e compagni si sono spostati sul campo del Signorini.



Sempre assenti i tanti nazionali e con Izzo, Veloso e Ninkovic impegnati ancora a parte nel tentativo di smaltire definitivamente i rispettivi problemi fisici, il tecnico ravennate ha voluto aggregare alla prima squadra per un giorno diversi ragazzi provenienti dalle giovanili rossoblu. Si tratta di Amir, Anibal, Coppola, Logan e Quaini.