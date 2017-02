Con una nota diffusa nel tardo pomeriggio di oggi sul proprio sito internet, il Genoa ha comunicato gli esiti degli accertamenti medici a cui sono stati sottoposti in giornata presso l’Istituto Il Baluardo i giocatori Santiago Gentiletti e Miguel Veloso.

"Al difensore - si legge nella nota - è stato riscontrato un edema osseo del terzo inferiore della tibia destra, al centrocampista una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro".



Confermate dunque le diagnosi dei giorni scorsi, anche se non sono ancora chiari i tempi di recupero dei due calciatori. Ad ogni modo il rientro in campo di Veloso, reduce da un infortunio simile che l'ha tenuto a riposo per oltre un mese e mezzo, è previsto non prima di cinque o sei settimane. Più rapida invece dovrebbe essere la degenza di Gentiletti, per il cui pieno recupero potrebbero bastare tra i 15 ed i 20 giorni.