Nuova, probabile, avventura in Serie B alle porte per Riccardo Fiamozzi.



Dopo il prestito semestrale al Frosinone nella seconda parte della scorsa stagione, Riccardo Fiamozzi sarebbe nuovamente in procinto di salutare il Genoa.



A seguire da vicino le mosse del 24enne esterno trentino è il Bari di Fabio Grosso, che in queste ore sta ragionando sulla formula ideale per portare il ragazzo in Puglia.



Il club biancorosso spinge per un prestito con diritto di riscatto mentre il Genoa preferirebbe monetizzare, cedendo Fiamozzi in maniera definitiva. Nei prossimi giorni le due dirigenze si incontreranno per cercare un punto d'accordo.