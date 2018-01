La Lazio avrebbe individuato in Eugenio Lamanna il sostituto del partente Federico Marchetti.



L'addio pressoche certo dell'ex numero uno del Cagliari e della Nazionale impone alla società di Lotito di reperire sul mercato un dodicesimo affidabile per coprire le spalle al titolare della porta biancoceleste Thomas Strakosha. Stando a quanto riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport, la dirigenza laziale starebbe sondando il terreno con il Genoa per capire l'eventuale disponibilità a lasciar partire Lamanna, il cui contratto è in scadenza a giugno 2019.



Il club rossoblù, già alle prese con la possibile partenza a fine stagione di Mattia Perin, per il momento guadagna tempo anche se avrebbe individuato nel barese Alessandro Micai l'eventuale successore di Lamanna.