Nuovo rinforzo in vista per la difesa del Genoa. Dopo settimane di monitoraggi e ripensamenti reciproci, Edoardo Goldaniga sembra davvero ad un passo dal diventare un giocatore del club più antico d'Italia.



Anche l'ultimo ostacolo alla trattativa, la volontà del Palermo di non separarsi da un elemento prezioso come il mancino 23enne, sembra essere definitivamente caduto. Il ragazzo, infatti, non vorrebbe tornare a giocare in Serie B e da diverso tempo ormai spinge per essere ceduto, forte delle molte proposte arrivategli dalla massima categoria.



Tra queste c'è quella del Grifone, una delle prime squadre a muoversi su di lui già nella scorsa primavera. Nonostante la concorrenza di altri club, nel frattempo interessatisi al difensore lombardo di scuola Juve, tra cui la Sampdoria e il Sassuolo, Goldaniga pare intenzionato ad accettare la proposta dei rossoblù, anche per rispettare quella parola data un paio di mesi fa ai dirigenti genoani.



Adesso la trattativa sembrerebbe essere giunta alla stretta finale, con il Palermo che per lasciar partire il proprio giocatore dovrebbe ricevere una cifra oscillante tra i 3 ed i 4 milioni di euro, bonus inclusi.