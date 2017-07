Si fa sempre più serrata la corte del Genoa nei confronti di Edoardo Goldaniga.



Nonostante il Palermo lo consideri incedibile, il difensore 23enne non gradirebbe giocare in Serie B e a fronte delle diverse offerte ricevute starebbe spingendo per lasciare la Sicilia.



Da mesi su di lui si è mosso il Genoa con Ivan Juric che lo vedrebbe molto bene sulla sinistra della sua difesa a tre. Ieri, stando a quanto riporta Sky Sport, i dirigenti del Grifone si sono incontrati con l'agente del mancino lombardo, Giuseppe Riso, il quale avrebbe ribadito la disponibilità del suo assistito al trasferimento in rossoblù.



La società di Preziosi resta inoltre sempre vigile anche nei confronti di un altro difensore rosanero, il capitano Andrea Rispoli, anch'egli in procinto di salutare Palermo nonostante il parere contrario del club di Zamparini.