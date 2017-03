La sfida di domani sera tra Milan e Genoa darà modo ai rossoneri di ammirare da vicino uno degli obiettivi del prossimo mercato: Giovanni Simeone.

La società di via Aldo Rossi è infatti una delle tante pretendenti che da mesi fanno la corte al giovane centravanti argentino, già autore di 10 reti nella sua prima stagione in Europa.



Del possibile interessamento del Milan al Cholito ha parlato Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva: "Credo che un pensiero su di lui il Milan potrebbe farlo tranquillamente - ha detto l'ex bomber di Torino e Roma - non scordiamoci che la scorsa estate hanno preso Lapadula che giocava in Serie B, per cui non capisco perchè non si possa cercare di investire anche su un ragazzo che ha già giocato in A e sta facendo anche molto bene".



Graziani sembra dunque promuovere un eventuale sbarco dell'attuale numero 9 rossoblu in maglia rossonera: "Per me il MIlan se va su Simeone potrebbe fare un buon affare, a patto ovviamente che la cifra richiesta sia ragionevole. Quando parliamo di giocatori giovani non dobbiamo mai perdere di vista l'aspetto economico delle operazioni".



L'indimenticato campione del mondo di Spagna '82 ha poi concluso il suo intervento delineando brevemente le caratteristiche principali di Simeone: "Ha sicuramente stupito per quanto fatto finora - aggiunto Graziani - con l'addio di Pavoletti il Genoa ha puntato forte su di lui, credendo nelle sue doti ed il ragazzo è stato bravo a sfruttare l'occasione. Secondo me ha ancora margini di miglioramento".