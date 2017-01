Enrico Preziosi ci proverà fino all'ultimo.



Ne è convinto il Secolo XIX, secondo cui il patron rossoblu farà di tutto tra oggi e domani, giorno di chiusura della sessione invernale del calciomercato, per portare sotto la Lanterna il centrocampista della Juventus Hernanes.



Nonostante la recente proposta del Celtic, che tuttavia il Profeta brasiliano sembra intenzionato a non prendere in considerazione, Preziosi è infatti convinto di poter arrivare a mettere finalmente sotto contratto quello che fin dalla scorsa estate è un suo vero e proprio pallino.



Il grosso e di fatto unico nodo da sciogliere resta sempre quello di convincere l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri a privarsi di una pedina a centrocampo, reparto valutato numericamente debole dal tecnico toscano. Ma l'eventuale arrivo a Torino di qualche volto nuovo farebbe cambiare idea ad Allegri che a quel punto toglierebbe ogni veto sulla partenza di Hernanes.



Il giocatore stesso accetterebbe di buon grado la destinazione rossoblu, come dimostrano i rifiuti alle proposte giuntegli, oltre che dalla Scozia, anche da Cina e Turchia.