La Toscana deve portare bene a Oscar Hiljemark.

Dopo aver realizzato la sua prima rete con la maglia del Genoa a fine gennaio al Franchi di Firenze, lo svedese si è ripetuto ieri al Castellani di Empoli, consentendo ai rossoblu di chiudere la pratica aperta 4' prima da Ntcham.



Intervenuto in sala stampa al termine della gara, l'ex Palermo ha descritto così, con la semplicità che lo contraddistingue, il suo gol di ieri: "Ho ricevuto una grande palla da Mauricio (Pinilla ndr), poi è stato importante il mio primo tocco perché mi ha permesso di avere la porta davanti a me e di tirare a rete. Sono contento".



Inevitabile la domanda sulla prossima gara dei rossoblu, il derby di sabato sera contro la Sampdoria: "E' una grande partita per tutti: per noi, per i tifosi, per la città. Oggi siamo felici e sereni per questa vittoria. Da domani cominceranno a pensare e a prepararci in vista del derby".



Sulla cura Mandorlini, che dopo due gare sembra già darei suoi frutti, lo svedese ha detto: "E' stato un periodo molto difficile per noi. Abbiamo cambiato allenatore e modello di gioco e stiamo cercando di adattarci alle novità. Contro il Bologna avevamo fatto una buona partita e contro l'Empoli abbiamo ritrovato i tre punti: bene così. Ora però lavoriamo per le ultime dieci partite per ottenere più punti possibili".