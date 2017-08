Dopo aver rifiutato la corte del Benevento, Oscar Hiljemark potrebbe adesso accettare quella del Paok Salonicco, club della serie A greca che secondo i media ellenici sarebbe alla disperata ricerca di un centrocampista d'esperienza.



Arrivato al Genoa lo scorso gennaio dal Palermo, l'ex capitano dell'under 21 svedese ha faticato parecchio a ritagliarsi un posto in maglia rossoblu, sia con Ivan Juric che nel breve interregno targato Andrea Mandorlini.



L'avvio della nuova stagione non sembra aver modificato il suo destino al Grifone. Anzi, nelle prime tre uscite ufficiali del Genoa, tra Coppa Italia e campionato, il 25enne di Gislaved non è mai stato inserito nella lista dei convocati. Segno evidente di come per lui l'esperienza in Liguria sia da considerarsi praticamente terminata dopo soli sei mesi.