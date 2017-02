Oscar Hiljemark, nuovo centrocampista del Genoa, si presenta in conferenza stampa: "Mi son trovato bene fin da subito. Contento per essere qui. Il Genoa ha fatto una buona prima parte di campionato. Poi ha avuto qualche problema ma sono certo che ne usciremo. Giocare a due o tre in mezzo al campo per me va bene. A Palermo ho giocato un mix, insomma in varie posizioni. Il Genoa? Dopo l'Europeo il procuratore ha parlato con vari club poi sono andato al Palermo. Ora sono al Genoa e sono felice".



Sulla convivenza con Rigoni: "Lo conosco. Con Rigoni potremo giocare anche insieme. Ma sarà il mister a decidere".



Il suo modello: "Lampard è il giocatore che preferisco. Il mio punto di forza? Mi piace far girare la palla e provare ad inserirmi in area per far gol. Mi sento un centrocampista completo".