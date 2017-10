Con un breve video comparso questa mattina sulla pagina Facebook ufficiale del Genoa, una nutrita rappresentanza di giocatori rossoblu ha voluto fare gli auguri di compleanno a Jack Savoretti, il cantautore italo-britannico sfegatato tifoso del Grifone.



Prima dell'allenamento odierno Davide Biraschi, Lucas Zima, Armando Izzo, Luca Rigoni, Andrea Bertolacci, Thomas Rodriguez, Luca Rossettini e Adel Taarabt si sono fermati qualche istante fuori dai cancelli del centro sportivo di Pegli per dedicare alcune parole di buon auspicio all'autore di Home, uno degli inni ufficiali del Genoa.



Un video messaggio accompagnato dalla seguente didascalia: "Ciao Jack! Sappiamo che sei in viaggio verso Barcellona. Appena potrai clicca play e guarda il nostro video messaggio di auguri per il tuo compleanno! Happy birthday al nostro grande amico genoano Jack Savoretti". Una dedica alla quale l'artista ha prontamente risposto, sempre via social, con un entusiasta "Grazieeeee" seguito da un cuoricino blu ed uno rosso.