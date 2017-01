Alla disperata ricerca di un centrocampista per sostituire Tomas Rincon e rinfoltire un reparto numericamente scarso, il Genoa sta battendo in queste ore molte piste, sia in Italia che all'estero.



In particolare, stando a quanto sostiene Sky Sport, dopo la frenata sul fronte Sekou Sanogo la società rossoblu starebbe concentrando la propria attenzione in Serie A. Nelle scorse ore i collaboratori di Preziosi avrebbero avanzato proposte sia al Chievo che alla Lazio, rispettivamente per Ivan Radovanovic e per Danilo Cataldi. In entrambi i casi, però, i due club avrebbe respinto al mittente le avances del Grifone.



Nel frattempo altre due possibili soluzioni per la mediana stanno venendo meno. Il brasiliano Gabriel Girotto, indicato molto vicino al Genoa nelle scorse settimane, ha deciso di restare in patria passando dal Palmeiras al Corinthians, mentre, stando a quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, il giovane bresciano Dimitri Bisoli sarebbe ad un passo dal trasferirsi al Cagliari.



Il tempo passa e la rosa dei post-Rincon perde petali giorno dopo giorno.