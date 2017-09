Fernando e Dorina Pellegri, rispettivamente 80 e 74 anni, da un paio di settimane sono i nonni più famosi di Genova. Merito del nipote Pietro, a soli 16 anni astro nascente del Genoa e del calcio italiano.



I due hanno raccontato a Repubblica le emozioni vissute il giorno della doppietta del numero 64 rossoblù alla Lazio. "Troppo forte l'emozione per andare a Marassi - ha detto nonna Dorina - Appena ha segnato siamo saltati sul divano, ci siamo abbracciati e siamo scoppiati a piangere di gioia. Peccato soltanto per il risultato finale. Quando mi ha telefonato dopo la partita l'ho ringraziato, ha realizzato il sogno di una vita".



Oltre all'immenso talento mostrato sul campo, quello che colpisce in Pellegri, osservandolo dall'esterno, è la sua espressione da bravo ragazzo, molto attaccato alla famiglia. Una sensazione confermata da chi l'ha visto crescere: "I tempi in cui lo prendevo in braccio sono ricordi lontani - prosegue ancora la signora Dorina - Ora è lui che appena entra in casa mi stritola con quelle braccia. E' un ragazzo con i piedi per terra, non ha grilli per la testa. Appena può passa per Pegli per stare con gli amici con cui è cresciuto. Certo, riuscire a stargli dietro non è semplice, è iperattivo. Una forza della natura".



Nonno Fernando è il primo tifoso del nipote fin dai tempi in cui il piccolo Pietro giocava con i pulcini della Pegliese: "Il pensiero che qualcosa possa andare storto c'è, non è tutto rose e fiori. Ma ora ci godiamo questo momento. Sono già pronto per tornare a Marassi per la partita con il Bologna, sperando che arrivi una vittoria".



Infine un auspicio per il suo avvenire. Il migliore che si possa fare ad un ragazzo: "Gli auguriamo solo di essere felice".