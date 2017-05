Dopo essersi accomiattato dal Genoa con una lunga lettera di ringraziamento per i tre anni trascorsi in rossoblù, Nicolas Burdisso non ha ancora deciso cosa farà l'anno prossimo.



Le sue intenzioni sarebbero quelle di continuare a giocare a calcio per almeno un altro anno e magari farlo ancora in Italia. Le pretendenti tuttavia, almeno al momento, latitano e così in attesa di un segnale da parte di qualche club dello Stivale, El Leon starebbe seriamente meditando di tornare in patria, coronando il sogno di chiudere una carriera straordinaria nella società che lo lanciò nel fùtbol professionistico, il Boca Juniors.



Gli Xeneizes da parte loro lo riabbraccerebbero a cuore aperto, come dimostrano le migliaia di messaggi comparsi in questi giorni sui social network da parte delle tifoseria azul-oro.



Ora sta a Burdisso decidere che fare...