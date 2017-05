Tra i tifosi del Torino in questi giorni l'argomento di discussione è solo uno: battere il Genoa domenica prossima a Marassi per vendicarsi di quanto accaduto nel 2009.



MAGGIO 2009 - Il riferimento del popolo granata va alla gara del 24 maggio quando, nel penultimo turno di campionato, i rossoblu allora allenati da Gian Piero Gasperini espugnarono il Comunale per 3-2, con il gol decisivo di Milito ad un minuto dal 90' su assist di Juric. Quel risultato condannò i torinesi alla retrocessione in Serie B e sancì la fine dello storico gemellaggio tra due delle tifoserie più appassionate d'Italia. I granata evidentemente si aspettavano un 'regalo' dagli amici rossoblu, che però in quel campionato erano in piena lotta per l'Europa e, proprio in quella gara, complici i risultati degli altri campi, per una ventina di minuti si trovarono addirittura al quarto posto in classifica, piazzamento che all'epoca consentiva di qualificarsi per la Champions League. Questa motivazione, tuttavia, non bastò ai torinisti che da allora giurarono vendetta al Grifone.



MAGGIO 2017 - Otto anni dopo l'occasione per rifarsi di quel presunto torto non potrebbe essere più propizia. Con una vittoria a Marassi domenica prossima, la banda di Mihajlovic, ormai priva di qualsiasi stimolo di classifica, potrebbe infatti dare una mazzata letale alle ambizioni di salvezza dei rossoblu.



MAGGIO 2013 - Ma come ricordano oggi sia l'edizione genovese di Repubblica che il Secolo XIX, tale opportunità il Torino in realtà in questi anni l'ha già avuta. Era l'8 maggio 2013 e sempre nel capoluogo piemontese Toro e Grifone si sfidarono in una gara che, proprio come oggi, in caso di sconfitta avrebbe potuto condannare i liguri alla retrocessione. Quella volta però i granata deciserono di non infierire e ne scaturì uno scialbo 0-0 decisivo per la sorte del Genoa ed accolto tra i fischi dal pubblico dell'Olimpico.