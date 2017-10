Ieri sera, nel corso della lunga intervista concessa a TeleNord, il presidente del Genoa Enrico Preziosi aveva annunciato la sua volontà di far entrare nel consiglio di amministrazione della società rossoblu tre rappresentanti dell'ACG, l'associazione che raggruppa i club dei tifosi genoani.



Una proposta che la stessa diretta interessata ha però prontamente rispedito al mittente, con un comunicato ufficiale diffuso questo pomeriggio: “L’Associazione Club Genoani è totalmente estranea alle dichiarazioni della presidenza, per cui non è prevista nessuna selezione di persone per dar seguito alla proposta dichiarata in televisione”.