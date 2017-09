Tra i tredici acquisti fatti dal Genoa nell'ultimo mercato estivo, ce ne sono tre che appaiono incomprensibilmente ancora inutilizzati o quasi da parte di Ivan Juric.



L'edizione genovese di Repubblica, analizza come in quattro partite stagionali, tre di campionato ed una di Coppa Italia, Ervin Zukanovic è sempre rimasto o in panchina, Ricardo Centurion ha disputato poco più di un quarto d'ora nel finale di Genoa-Juve, mentre Thomas Rodriguez non è stato neppure inserito nella lista dei 25 giocatori da presentare alla Lega Calcio, e dunque fino a gennaio non potrà essere utilizzato.



E dire che al tecnico croato il contributo di queste tre servirebbe come il pane. In difesa l'esperienza di Zukanovic darebbe un importante contributo ad un reparto che continua a sperare nella grazia concessa ad Izzo per far rifiatare il trio Gentiletti-Rossettini-Biraschi. Proprio l'infortunio di quest'ultimo, uscito malconcio dalla sfida di domenica con l'Udinese, potrebbe finalmente regalare un'occasione dal primo minuto al bosniaco.



Un altro caso di difficile spiegazione è quello che riguarda Centurion. Non c'è conferenza stampa senza che ad Ivan Juric non venga chiesto a che punto sia la stato di forma del fantasista argentino, considerato uno degli elementi più talentuosi dell'intero organico rossoblù. Il tecnico croato continua a ribadire che il ragazzo, giunto a Pegli a fine luglio, è ancora in ritardo di condizione e ribadisce la propria convinzione mandando in campo al suo posto i vari Taarabt, Pandev, Palladino e in un caso addirittura il quindicenne Salcedo.



Infine c'è l'inspiegabile caso di Rodriguez, centrocampista cileno acquistato dal Banfield due mesi fa ma finito ad allenarsi con gli epurati e tagliato dalla rosa.