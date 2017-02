Si terrà il prossimo venerdì 3 marzo la prima udienza del processo sportivo sul calcioscommesse che vede coinvolto, tra gli altri, anche il difensore del Genoa Armando Izzo.



Il numero 5 rossoblu è finito nel registro della procura federale lo scorso dicembre, dopo essere stato accusato a maggio dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli di aver partecipato a presunte combine di incontri di Serie B ai tempi in cui militava nell'Avellino.



A difendere Izzo ci sarà l'avvocato Antonio De Rensis che nei giorni scorsi, dalle colonne del Secolo XIX, ha cercato di respingere le accuse avanzate nei confronti del suo assistito: "Abbiamo a che fare con una serie di racconti che non hanno un minimo riscontro - ha dichiarato il legale - Armando all’epoca dei fatti era infortunato e non ha partecipato a quelle gare e lo certificano le terapie a cui si era sottoposto. Lui aveva 22 anni, non contava nulla nello spogliatoio ed è difficile immaginare che un capoclan che voleva investire 600mila euro per guadagnarne 60mila si affidi a uno come lui per sistemare le partite. Armando ne uscirà pulito".



In caso di condanna da parte della giustizia sportiva, Izzo rischia una squalifica fino a due anni.