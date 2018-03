Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, parla a RMC Sport a margine del Trofeo Maestrelli: "Se Berlusconi si sarà pentito della decisione di non prendere Sarri al Milan? Non mi risulta che si sia mai pentito di nulla. Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano: in quel momento, magari sbagliando, non avrà pensato che fosse da Milan. Ha avuto tante intuizioni felici, questa meno. Speriamo che il futuro del Milan sia Gattuso, credo che chi fa questo lavoro non debba mai prescindere dalla passione".